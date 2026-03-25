Tova Noel, l’ultima guardia a vedere vivo Epstein all’interno del Metropolitan Correctional Center di Manhattan, è stata chiamata a testimoniare. I sospetti sui versamenti in contanti e le indagini sui dettagli della sua detenzione sono al centro dell’attenzione. La sua testimonianza fornirà informazioni sulla scena dell’ultima sera in cui Epstein era ancora in vita prima del suo decesso.

Si chiama Tova Noel, ed è l’ultima guardia carceraria che vide Epstein in vita nel Metropolitan Correctional Center di Manhattan la sera prima della sua morte. Ha versato cinquemila dollari in contanti sul suo conto corrente e dal suo computer sono state fatte ricerche su Google sul pedofilo poco prima che venisse trovato impiccato nella sua cella il 10 agosto del 2019. Azioni considerate sospette e sulle quali sarà chiamata a rispondere il 26 marzo davanti alla Camera del Congresso che indaga sul finanziere, al centro di uno scandalo che ha travolto politici, reali ed elite di tutto il mondo occidentale. Il medico legale Kristin Roman che... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I sospetti sui versamenti in contanti e le ricerche su Epstein: Tova Noel, l’ultima guardia a vederlo vivo, chiamata a testimoniare

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