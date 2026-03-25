i sondaggi la politica e il peso delle emozioni nel voto

Recentemente si è osservato come i sondaggi abbiano sottovalutato due aspetti chiave della partecipazione elettorale. Da un lato, l’affluenza alle urne è risultata più alta del previsto, contrariamente alle stime che indicavano una metà della popolazione disinteressata o astenuta. Dall’altro, si è notato come le emozioni e i sentimenti abbiano un ruolo più significativo nelle decisioni di voto rispetto alle analisi statistiche tradizionali.

Qual è la ragione per cui ai sondaggisti sono sfuggiti due fenomeni fondamentali: l’alta affluenza alle urne (fino a l’altro ieri si parlava di circa metà della popolazione che non avrebbe votato in eventuali elezioni. Quindi c’era l’ipotesi di un’ulteriore depoliticizzazione, tanto che per stimare il risultato si è fatto largo ricorso alle due ipotesi di alta o bassa affluenza) e anche l’ampio margine di vittoria del No (fino a pochi attimi prima dei risultati ufficiali c’era l’ipotesi che potesse vincere sia l’uno che l’altro, con quasi le stesse probabilità statistiche)? Due macro-errori che però errori, a vedere fino in fondo le cose, non sono. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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