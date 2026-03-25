I salotti dell' abitare

CP Real Estate e ScriptaXmanent hanno inaugurato una serie di incontri dedicati al settore immobiliare, con particolare attenzione a temi come il cohousing e gli investimenti etici. L'evento si è svolto oggi, coinvolgendo professionisti e interessati, e ha segnato l'inizio di una serie di appuntamenti che continueranno nei prossimi mesi. La discussione si è concentrata sulle opportunità e sulle sfide legate a questi ambiti.

CP Real Estate e ScriptaXmanent inaugurano il ciclo di incontri con un focus su Cohousing e Investimenti Etici.Il mercato immobiliare di pregio incontra la responsabilità sociale. Nasce il format "I Salotti dell'Abitare", un’iniziativa ideata da CP Real Estate, studio di consulenza e property finding, in collaborazione con l’associazione culturale ScriptaXmanent.Il primo appuntamento, previsto per il 26 marzo, vedrà come protagonista l'architetto Mariagrazia Lizza, che affronterà una delle tematiche più discusse ma meno comprese del panorama urbano contemporaneo: il Cohousing. "Oggi si parla spesso di cohousing e social housing in modo superficiale", spiega l’Architetto Lizza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "I salotti dell'abitare" Articoli correlati The Soft Home Era, la tendenza 2026 dell’estetica dell’abitareNel panorama contemporaneo dell’interior design, tra le tendenze 2026, stiamo assistendo alla riscoperta di una profonda filosofia abitativa: la Soft... Inaugurato a Mestre lo sportello dell'Agenzia dell'abitare. «Presto un altro a Venezia»Questa mattina l'assessore Venturini ha visitato gli spazi in via Milano, operativi da qualche giorno. Villa con vista sulle Dolomiti a Cavalese