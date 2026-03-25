Mercoledì 1 aprile alle ore 20, nella Sala Medusa di Meldola in via Roma 40, si terrà il concerto della band

Mercoledì 1 aprile alle 20 nella sala Medusa a Meldola in via Roma 40 (piano primo), si esibirà la band "Quercia". Band di alternative rock dalle venature emocore, i Quercia sono un progetto dalle radici ben solide. La band ha già all'attivo dieci anni di attività e 8 tour nazionali in club e circoli musicali e un pubblico di appassionati distribuito in tutto il Paese. Il tour di quest'anno "Inammissibile" prevede date a Milano all'Alcatraz, Roma al Wishlist club, Pescara allo Scumm e altre 5 date in altri club italiani; al centro del tour di quest'anno vi è il nuovo EP uscito il 12 marzo 2026 "mentre i monsoni curano e scuotono l'erba rimasta". 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - I Quercia in concerto a Meldola: alternative rock e emocore alla Sala Medusa

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