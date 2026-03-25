Tra i problemi principali ci sono il ritardo nell’internazionalizzazione e il sottofinanziamento persistente. Per fare un esempio, Harvard dispone di una quantità di fondi pubblici che si avvicina alla metà di quelli destinati a tutte le università italiane. A livello globale, vengono analizzati più di 21.000 programmi accademici distribuiti in oltre 1.900 università di più di 100 paesi, suddivisi in 55 discipline e cinque aree di studio.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Sono 60 gli atenei italiani che compagiono nella nella ‘QS World University Rankings by Subject’, pubblicata oggi: il nostro Paese diventa così il settimo paese al mondo più rappresentato.Vengono analizzati in modo indipendente oltre 21.000 programmi accademici in più di 1.900 università in oltre 100 paesi, per 55 discipline e cinque grandi aree di studio. Nasce così, ogni anno da sedici anni, la ‘QS World University Rankings by Subject’, della società di analisi globale QS Quacquarelli Symonds: la classifica del 2026 è stata pubblicata oggi e vede l’Italia conquistare posizioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I punti critici? Il ritardo nell’internazionalizzazione e il sottofinanziamento cronico. Giusto per fare due conti: Harvard da sola può contare su poco meno della metà dei soldi pubblici a disposizione di tutte le università italiane

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