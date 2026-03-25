Negli ultimi mesi, le selezioni per i ruoli cinematografici si svolgono quasi esclusivamente online, con i provini che si tengono tramite piattaforme digitali. Questa modalità ha sostituito le tradizionali sessioni in presenza, suscitando reazioni contrastanti tra attori e professionisti del settore. La transizione digitale ha modificato le modalità di selezione, anche se non sono state ancora apportate modifiche ufficiali alle procedure standard.

L’idea che abbiamo dei provini per il cinema deriva dal cinema stesso: nei film sono rappresentati sempre di persona, con l’attore o l’attrice a interpretare alcune battute e una serie di persone a giudicare. In realtà è una cosa che succede sempre più di rado, e chi fa i film lo sa benissimo. Come raccontato al New York Times da diverse casting director, alcune delle quali sono state candidate quest’anno al primo Oscar dedicato a questa professione, il casting si è per lo più spostato online. È una trasformazione che riguarda non solo quante persone possono essere considerate per un ruolo, ma soprattutto quali. I provini per decenni sono stati fatti convocando diversi attori o attrici in uno stesso luogo, e facendoli entrare uno alla volta in una stanza per recitare le stesse battute o la stessa scena. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I provini per i film non sono più quelli che avete in mente

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