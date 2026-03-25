Il torneo di Viareggio si è concluso con la vittoria della Fiorentina Under-18, una conquista che mancava da oltre trent’anni. La squadra è stata guidata dall’allenatore Marco Capparella, che ha portato a termine la competizione con successo. Tra i protagonisti in campo c’era anche un giocatore che ha indossato il numero 10, lo stesso di Maradona, simbolo di qualità e talento.

Il trionfo della Fiorentina Under-18 nel Torneo di Viareggio, atteso da oltre tre decenni, porta la firma del suo allenatore, Marco Capparella. Romano classe ’75, ex fantasista di Varese, Avellino e Napoli - dove fu l’ultimo a indossare la numero 10 prima del ritiro in onore di Diego Armando Maradona - Capparella è oggi uno dei riferimenti del vivaio viola. Al sesto anno nel settore giovanile, ha completato tutta la trafila: dall’Under-15 fino all’Under-18, sulla cui panchina siede dal 2024. Il suo calcio riflette un’idea chiara: possesso, qualità e giocate. Niente palloni buttati, ma costruzione ragionata e tecnica al servizio della squadra. Un’impronta che affonda le radici negli insegnamenti di Zdenek Zeman, il maestro a cui è più legato: ai tempi di Avellino, Capparella ha assorbito da lui tempi di gioco e movimenti senza palla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I protagonisti del torneo di viareggio: l’allenatore. Capparella e quell’ultimo 10 che era di Maradona

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