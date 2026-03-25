Durante una manifestazione a Roma, madri provenienti da Palestina e Israele hanno camminato insieme, sottolineando il desiderio di evitare violenze e perdite tra i propri figli. Nei prossimi mesi, si terranno numerose iniziative denominati Barefoot Walk in diverse città mondiali. Il movimento Mothers' Call invita tutte le donne a partecipare a queste camminate pubbliche.

R oma, 24 mar. (askanews) – Madri palestinesi e israeliane hanno camminato insieme a Roma per la “Barefoot Walk: Mothers’ Call for Peace”, un’iniziativa che supera le frontiere fisiche per promuovere un’azione globale mirata a sollecitare i leader mondiali a porre fine al conflitto israelo-palestinese e ad ammettere le donne al tavolo dei negoziati per la pace. Partite dal Museo dell’Ara Pacis hanno attraversato via del Corso fino a Piazza del Popolo, dove si sono levate le scarpe. Poi sono salite sulla Terrazza del Pincio. Leggi anche › Israeliane e palestinesi a piedi nudi: a Roma la marcia scalza delle madri. In prima fila, Reem e Yael Madri palestinesi e israeliane a Roma camminano scalze per la pace. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «I nostri figli meritano scelte migliori che uccidere o essere uccisi». Nei prossimi mesi, numerose Barefoot Walk si svolgeranno in città di tutto il mondo e il movimento Mothers' Call invita tutte le donne a partecipare

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