Il cappotto leggero per la primavera 2026 si sta imponendo come il capo di tendenza della stagione, superando le aspettative di chi lo considerava un modello ormai passato di moda. Le varianti a sorpresa e le nuove combinazioni stanno attirando l’attenzione di appassionati e stilisti, portando a una rivalutazione di questo capo che un tempo era visto come un semplice spolverino.

Chi l’avrebbe mai detto che lo spolverino primavera 2026 sarebbe diventato il capospalla protagonista della stagione? Una volta aveva l’aria di essere una giacca un po’ datata e noiosa. Acqua passata: adesso se ne apprezzano la funzionalità e l’ eleganza tradizionale ma anche la capacità di sapersi trasformare all’occorrenza. Rubando la scena all’onnipresente trench. Il suo nome lo deve alla sua funzione originaria, ovvero quella di tenere i capi sottostanti puliti quando, da fine XIX° secolo, si cominciarono a utilizzare le prime motociclette e le prime automobili sulle strade non ancora asfaltate. Da allora il suo ruolo è cambiato, anche se ha mantenute intatte alcune caratteristiche come la linea diritta o appena svasata, la leggerezza che arriva dall’essere sfoderato e, soprattutto il colletto a punta o arrotondato effetto Peter Pan. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I modelli di tendenza, le varianti a sorpresa e come abbinarli

Articoli correlati

Leggi anche: I collant a coste fanno texture e dettano tendenza: ecco le idee più eleganti per abbinarli

Maglioni oversize, i modelli must-have per l’inverno e come abbinarliI maglioni oversize non sono solo un vezzo estetico, ma anche una necessità in inverno: i modelli più belli e come inserirli in un outfit Un tempo,...

Una raccolta di contenuti su I modelli di tendenza le varianti a...

Temi più discussi: Borse primavera 2026, i modelli di tendenza con le frange più belli; Sandali anni '70 e jeans, la combo di tendenza della primavera 2026 che aggiorna lo stile hippy chic; Le ballerine di tendenza che stanno definendo lo stile della primavera; Le borse anni 50 sono le it bag di stagione.

I jeans barrel sono la tendenza scultorea del 2026, per look rilassati e contemporaneiCon la loro silhouette che si incurva verso l'esterno della coscia per poi assottigliarsi verso la caviglia, i jeans barrel sono l'alternativa cool ai modelli baggy ... vogue.it

A mezzaluna, ma dallo stile a tutto tondo: la borsa hobo è il modello chiave del 2026La borsa a spalla protagonista della Primavera 2026: la hobo bag torna tra le tendenze con nuovi modelli, forme e materiali. Quale scegliere ... iodonna.it

Mattone, il mio Scugnizzi per esaltare i modelli positivi. Dal 10 aprile all'Augusteo. 'Napoli ha intrapreso deriva verso l'anticultura' #ANSA x.com

Don’t Stop Me Now! La bellezza non ha barriere e il talento non si ferma. In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, l’Associazione Modelli si Nasce Onlus presenta un evento promosso da Comune di Roma – Assessorato - facebook.com facebook