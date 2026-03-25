I misteri della pietra di Bismantova il film a Salsomaggiore Terme

A Salsomaggiore Terme si terrà un evento artistico organizzato da un format culturale indipendente, con la partecipazione di due autori e un'associazione culturale di Piacenza. L'iniziativa si svolgerà presso una location locale e coinvolgerà sia ospiti che residenti, offrendo un'esperienza dedicata alla scoperta dei misteri della pietra di Bismantova. L'evento è stato annunciato attraverso canali ufficiali e sarà aperto a tutti gli interessati.

Gli autori del format culturale indipendente SINESTESIA FRA LE ARTI di Salsomaggiore Terme CRISTINA SERVINI E IGAM USSARO, in collaborazione con l'associazione culturale SPAZIO TESLA di Piacenza, sono lieti di proporre ad ospiti e residenti questo coinvolgente evento artistico adatto a tutti:I misteri della Pietra di Bismantova raccontati in un docufilm al cinema Odeon di Salsomaggiore Terme (PR) Giovedì 26 Marzo alle ore 21.00"La Montagna Magica - Il Mistero di Bismantova”, docufilm di indagine dedicato ai misteri e alle leggende che da millenni avvolgono la Pietra di Bismantova, imponente rilievo arenaceo nell'Appennino Reggiano, celebre per aver ispirato Dante Alighieri come "montagna del Purgatorio”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - I misteri della pietra di Bismantova, il film a Salsomaggiore Terme Articoli correlati QC Terme apre a Palazzo Berzieri: nuova stagione per SalsomaggioreIl consigliere regionale Massari: "Un percorso lungo e complesso che ora porta lavoro, benessere e opportunità alla città termale" L’apertura di QC... Ecco come rinascono le Terme Berzieri di Salsomaggiore: 44 milioni investiti, si punta a 390 mila presenze“La Rinascita delle Thermae Berzieri”: si è svolto a Salsomaggiore Terme un momento di confronto istituzionale dedicato alla conclusione dei lavori...