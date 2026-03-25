Dopo la vittoria referendaria, alcuni magistrati nel Tribunale di Napoli hanno cantato “Bella ciao” e “Chi non salta Meloni è”. Si tratta di casi legati ai procedimenti contro due figure coinvolte in inchieste giudiziarie, chiamate in causa come parte di un clima di tensione tra le istituzioni e la magistratura. La situazione ha suscitato attenzione sulla mobilitazione dei pubblici ministeri in relazione a queste vicende.

"Abbandonate la toga", scrive il consigliere di Cassazione ai colleghi del Sì. "Dimettetevi", rilancia l'ex capo dell'Anm ai penalisti. Il referendum è finito ma per una parte della magistratura sembra che la partita non sia stata ancora chiusa Meloni vuole anche le dimissioni di Santanchè. Delmastro e Bartolozzi lasciano Nell’immediato della vittoria referendaria si sono sentiti i cori, come nel Tribunale di Napoli, dei magistrati che hanno intonato “Bella ciao” oltre a “Chi non salta Meloni è” in riferimento alla premier e “Chi non salta Imparato è” in riferimento alla magistrata napoletana che si era esposta a favore del Sì. Ma... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I magistrati del No pronti alla resa dei conti. I casi Agnino e Poniz

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Messaggio rassicurante da parte del giudice Francesco Agnino ai colleghi che hanno sostenuto il SÌ: “adesso é GIUSTO togliersi qualche sassolino dalle scarpe”. D’altra parte è un giudice, chi più titolato di lui a dire cosa è “giusto”. Ai colleghi rimprovera anch x.com