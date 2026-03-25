Una famiglia nel Sannio si è trovata di fronte a un tentativo di furto, con i ladri che, vedendo i bambini presenti, hanno deciso di non entrare. L’episodio si è verificato davanti ai loro occhi e ha causato grande shock tra i membri della famiglia. L’evento, durato circa quattro minuti, mette in luce un senso di insicurezza crescente nella zona.

Tempo di lettura: 4 minuti Una scena che va oltre il semplice tentato furto e che racconta un senso di insicurezza sempre più diffuso. In contrada San Vito, a ridosso dell’area del centro commerciale Buonvento, una madre si è trovata faccia a faccia con i ladri mentre teneva in braccio la figlia di appena un anno e mezzo, con un’altra bambina di quattro anni presente in casa. Un episodio che segna, che spaventa e che solleva interrogativi pesanti sulla sicurezza di una zona che i residenti definiscono ormai “ esposta ”. Secondo quanto denunciato da una residente, nella serata di ieri tre malviventi, con il volto coperto, hanno provato a introdursi all’interno dell’abitazione sfruttando un ingresso secondario che affaccia sul giardino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “I ladri davanti a me, hanno visto i bambini e volevano entrare”: famiglia sotto choc nel Sannio

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