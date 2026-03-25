Negli ultimi giorni, i dati sulle affluenze alle urne mostrano che la maggior parte dei voti contrari al referendum sono stati espressi da giovani under 30. Questa tendenza ha sorpreso alcuni analisti, considerando le rappresentazioni più frequenti sui comportamenti di questa fascia d’età. In passato si era spesso parlato di giovani come meno interessati alla politica o poco coinvolti nelle scelte civiche.

C’è un luogo comune duro a morire: quello che racconta i giovani italiani come distratti, superficiali, chiusi tra una partita alla PlayStation e un video su TikTok. Un racconto comodo, ripetuto spesso, che rassicura chi lo pronuncia più di quanto descriva davvero la realtà. Eppure, ogni volta che arriva un momento importante, accade qualcosa che smentisce tutto questo. E, puntualmente, molti restano sorpresi. È successo durante l’alluvione in Romagna, quando migliaia di ragazzi si sono trasformati negli “angeli del fango”, spalando, aiutando, ricostruendo in modo davvero commovente. È successo con le mobilitazioni per il clima, con le piazze riempite da milioni di giovani attivisti determinati a chiedere responsabilità e futuro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I giovani hanno trascinato il No al referendum: a sorprendermi ormai è lo stupore degli adulti

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