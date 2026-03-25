I figli piccoli non vanno automaticamente alla madre | la Cassazione rompe uno schema

La Corte di Cassazione ha stabilito che l'affido dei figli minori non deve essere sempre assegnato alla madre, mettendo in discussione una prassi consolidata nel diritto di famiglia. La decisione riguarda le modalità di affidamento dei figli piccoli e introduce una nuova interpretazione delle norme in materia. La pronuncia rappresenta un cambiamento rispetto alle consuetudini precedenti, che prevedevano generalmente la madre come affidataria principale.

Non è la madre per default. La Cassazione cambia le regole sull’affido dei figli piccoli e, soprattutto, mette in discussione uno degli automatismi più radicati nel diritto di famiglia. Per anni, infatti, l’idea consolidata, che un bambino, soprattutto nei primi anni di vita, dovesse restare con la madre è stata considerata quasi naturale. Non una scelta, ma una conseguenza. Non una valutazione, ma una prassi. Oggi, i nvece, la Corte ricorda un principio tanto semplice quanto disatteso: non esistono scorciatoie quando si decide della vita di un minore. In caso di divorzio, il giudice non può disporre il collocamento prevalente presso la mamma basandosi unicamente sul fatto che i figli sono molto piccoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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