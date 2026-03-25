I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene | aspettative congedi permessi 104 ferie e malattie

Da orizzontescuola.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata pubblicata una guida dettagliata che illustra in modo preciso i diritti di docenti e personale ATA, sia di ruolo che precari. Il documento copre aspetti come aspettative, congedi, permessi, fruizione del 104, ferie e malattie, offrendo un'informazione diretta e priva di interpretazioni. La pubblicazione mira a fornire un riferimento affidabile per il personale scolastico interessato a conoscere le proprie tutele.

Finalmente una guida chiara e completa rivolta al personale della scuola per conoscere i propri diritti. Sei un docente o un membro del personale ATA e ti sei mai chiesto quali sono i tuoi diritti in caso di malattia prolungata? Come richiedere un’aspettativa per motivi familiari? Quanti giorni di permesso ti spettano per un lutto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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