Il 24 marzo, nel distretto della Florida associato all'ex presidente, il Partito democratico ha ottenuto una vittoria alle elezioni suppletive. La competizione ha visto coinvolti diversi candidati, con il risultato che ha portato a un cambio di rappresentanza nel collegio. La conquista del seggio si inserisce in un quadro elettorale caratterizzato da vari appuntamenti e sfide per le forze politiche coinvolte.

Il 24 marzo il Partito democratico ha conquistato il distretto di cui fa parte la residenza del presidente Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida, secondo le proiezioni dei mezzi d’informazione statunitensi. Nel 2024 il repubblicano Mike Caruso era stato eletto nel distretto con un vantaggio enorme di 19 punti. Si era però dimesso nell’agosto scorso dopo essere stato nominato al tribunale di Palm Beach dal governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis. Trump ha votato per posta, hanno riferito i mezzi d’informazione statunitensi. “Abbiamo conquistato la circoscrizione elettorale di Trump a Mar-a-Lago!”, ha esultato il Partito democratico sul social network X. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I democratici vincono un’elezione suppletiva nel distretto di Trump in Florida

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