I consumi sono in una fase stagnante Il retail alla ricerca di 20mila lavoratori

I consumi in Italia si trovano attualmente in una fase di stallo, mentre il settore del commercio al dettaglio sta cercando di assumere circa ventimila lavoratori. Il presidente di Federdistribuzione, originario di Bergamo, ha dichiarato che il settore offre possibilità di crescita professionale rapide. La situazione occupazionale e le dinamiche di mercato sono al centro delle recenti analisi nel settore retail.

L’INTERVISTA. Il bergamasco Buttarelli, presidente di Federdistribuzione: «Settore con possibilità di carriera rapida. Digitale e negozio fisico sono integrati. Battaglia contro i contratti pirata. No ad aumenti dei prezzi ingiustificati». Bergamasco originario di Borgo Santa Caterina, gli esordi nel gruppo Lombardini («d’estate, da studente, lavoravo alla sede di Dalmine», che per circa 20 anni diventerà la sua «casa», dove ricoprirà anche la carica di amministratore delegato e di direttore generale), poi il ruolo di a.d. in altre aziende e l’approdo, a marzo 2023, al vertice di Federdistribuzione. Carlo Alberto Buttarelli fa il punto sul mondo del retail in un contesto complesso a livello globale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «I consumi sono in una fase stagnante. Il retail alla ricerca di 20mila lavoratori» Articoli correlati Carenza di 20mila addetti: il retail italiano cerca urgentementeIl settore del retail italiano si trova di fronte a una sfida cruciale nel 2026: trovare 20mila nuovi lavoratori tra addetti alle vendite,... Leggi anche: Il lavoro c’è, mancano i lavoratori. Imprese alla ricerca delle competenze perdute Contenuti utili per approfondire consumi sono Temi più discussi: Italiani più poveri di vent’anni fa, consumi giù di 133 miliardi; Crisi petrolio, il piano dell’AIE per ridurre i consumi; I dati sul consumo di gas naturale in Italia; Ripresa in corso, ma la guerra frena le prospettive. «I consumi sono in una fase stagnante. Il retail alla ricerca di 20mila lavoratori»Il bergamasco Buttarelli, presidente di Federdistribuzione: «Settore con possibilità di carriera rapida. Digitale e negozio fisico sono integrati. Battaglia contro i contratti pirata. No ad aumenti de ... ecodibergamo.it Consumi, la Lombardia resta la prima in Italia ma rallenta: frenano auto, moto ed elettronicaLa fotografia di Findomestic. Nel 2025 la spesa regionale per i beni durevoli scende a 15,4 miliardi (-2,4 per cento). Milano guida ancora la regione. I cali ... milano.repubblica.it Innovazione tecnologica, riduzione dei consumi energetici ed efficientamento dei processi produttivi: sono questi i pilastri del piano di investimenti su cui Granoro ha concentrato... Leggi l'articolo - facebook.com facebook Gli obiettivi delle Due Sessioni cinesi sono: stimolare i consumi interni, rafforzare l’autosufficienza e consolidare la sicurezza economica. Brian Wong, Assistant Professor all'Università di Hong, ha sottolineato come queste scelte mirino a bilanciare crescita e st x.com