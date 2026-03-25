Il prossimo concerto dell’Accademia dei Cameristi di Bari si terrà lunedì 30 marzo alle 20. La serata vedrà come protagonista Francesco Mattioli, nato nel 1994 e primo corno dell’Orchestra della Rai di Torino. La sua presenza conferisce un particolare rilievo all’evento, che si svolgerà presso la sede dell’Accademia.

La presenza prestigiosa di Francesco Mattioli (1994), primo corno dell’Orchestra della Rai diTorino, orienta il programma del prossimo concerto dell’Accademia dei Cameristi di Bari, lunedì 30 marzo alle 20.30 in Vallisa con replica martedì 31 alle 20 al teatro Sociale di Fasano (infowww.accademiadeicameristi.com, tel. 338.7116300). Insieme a Lorenzo Danielli (clarinetto), Paride Losacco (violino), Matteo Mizera (viola), Giacomo Furlanetto (violoncello) e Giulia Loperfido (pianoforte), Mattioli farà ascoltare una delle pagine più fantasiose del repertorio cameristico: il Sestetto in do maggiore op. 37 di Ernst von Dohnányi, un lavoro del 1935 in quattro movimenti,l’ultimo dei quali in stile jazz. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - I concerti del lunedì

Concerto di Natale 2025

Tutti gli aggiornamenti su I concerti del lunedì

Temi più discussi: I concerti del lunedì; Guida alla settimana: 10 eventi da non perdere dal lunedì al venerdì; Giorgia a Roma, la possibile scaletta del concerto; Taranto, il 30 e 31 marzo due concerti per i giovani talenti del territorio.

I Mercoledì del ConservatorioSuccede come nelle stagioni delle grandi città: c’è un giorno della settimana, e un orario, che definiscono subito a quale società di concerti appartiene un certo appuntamento. Milano, Serate Musicali ... ilmonferrato.it

Orchestra da Camera Fiorentina, al via la stagione 2026: oltre 80 concerti in musei e luoghi d’arteSono oltre 80 i concerti in programma da marzo a dicembre della stagione 2026 dell’Orchestra da Camera Fiorentina, fondata e diretta da Giuseppe Lanzetta, e inserita dal Ministero della Cultura tra le ... 055firenze.it

Anche la Calabria piange per la morte di Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori di tutti i tempi. Dieci anni fa gli ultimi due concerti nella nostra regione: al Politeama di Catanzaro, per il festival d'autunno, e al Rendano di Cosenza con Sergio Cammarier - facebook.com facebook

San Colombano passa al Conservatorio: gestirà strumenti, concerti e didattica x.com