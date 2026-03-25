I cattolici possono ricevere trapianti di organi animali | il Vaticano favorevole alla sperimentazione su altri esseri viventi

Il Vaticano ha pubblicato nuove linee guida riguardanti l’utilizzo di xenotrapianti, ovvero il trapianto di organi provenienti da animali in esseri umani. La Pontificia Accademia per la Vita ha reso noto che i cattolici possono ricevere organi di origine animale, in linea con le recenti decisioni sulla sperimentazione su altri esseri viventi. La comunicazione riguarda direttamente le pratiche mediche e le scelte dei singoli fedeli.

La Pontificia Accademia per la Vita ha diffuso le nuove linee guida del Vaticano rispetto alla sperimentazione animale attraverso xenotrapianti. La Santa Sede è d'accordo e incentiva la scienza a utilizzare queste tecniche se rispettano criteri etici e scientifici, confermando l’apertura alla sperimentazione animale per fini medici. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati 400 cani venduti con falso pedigree a Chivasso. Gli animali che vengono comprati a basso prezzo: esseri viventi sfruttati per businessScoperto un allevamento abusivo di Bassotti, Pinscher, Maltesi e altre tipologie di cani a Chivasso. Trapianti da animali a uomo. Dal Vaticano nuovo documento Pontificia Accademia per la VitaIn Vaticano è stato presentato un nuovo documento della Pontificia Accademia per la Vita sugli xenotrapianti, ovvero i trapianti da animali a uomo. Tutti gli aggiornamenti su I cattolici possono ricevere trapianti... Argomenti discussi: Il Cardinale Gugerotti su Oriente cristiano e diplomazia; COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE (NICEA 325 -2025). L’immaginario del cattolicesimo romano. Vaticano: i cattolici possono ricevere trapianti di organi animali, nuove linee guidaNuove linee guida della Chiesa cattolica definiscono i criteri medici ed etici per i trapianti di organi animali negli esseri umani. it.euronews.com