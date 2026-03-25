i borghesi e i contadini

Vent'anni fa, un intervistato ha trascorso un'intera giornata con il regista Bernardo Bertolucci, durante la quale hanno discusso di

È nato a Milano. Il suo ultimo romanzo si intitola La piscina. Dirige i contenuti della Fondazione Mondadori e cura la sezione StorieIdee del Post (che poi sarebbe questa). Vent’anni fa ho passato un’intera giornata con Bernardo Bertolucci a parlare del suo film Novecento, che era uscito trent’anni prima. Da quella conversazione ricavai una lunga intervista che uscì su Diario e poi, in versione integrale, qui sul Post (e credo sia l’unica intervista mai pubblicata su questo giornale). Bertolucci quel giorno era piuttosto preoccupato perché non vedeva il film da molti anni e si chiedeva se avesse retto al passare del tempo. Le riprese erano durate un anno della sua vita e delle persone che ci avevano lavorato, e l’idea di ritornare a quel periodo un po’ lo spaventava. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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