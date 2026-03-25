I banchetti hanno funzionato Trionfo del ’sì’ nel nostro paese

Il risultato del referendum sulla giustizia ha portato a un’affluenza elevata e a un successo del fronte del sì. Forza Italia Portomaggiore ha espresso soddisfazione per l’esito e ha ringraziato chi ha partecipato e sostenuto la campagna. Ora il partito si concentra sulle prossime elezioni comunali, guardando con fiducia alle sfide future.

Forza Italia Portomaggiore prende atto dell’esito del referendum e guarda il futuro con ottimismo. Il partito di centro-destra, a seguito del referendum sulla giustizia, tiene a ringraziare chi ha contribuito e sostenuto la campagna referendaria, dando un’occhiata alle prossime elezioni comunali. "Gli italiani si sono espressi e noi rispettiamo la loro volontà- recita il comunicato di Forza Italia - Vogliamo ringraziare, sinceramente, tutti i portuensi che hanno sostenuto la causa del referendum. Siamo molto fieri di aver contribuito al trionfo del SI a Portomaggiore (54,58% contro il 45,42% del NO), ci siamo impegnati costantemente con i banchetti nei fine settimana fino all’ultimo giorno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "I banchetti hanno funzionato. Trionfo del ’sì’ nel nostro paese" Articoli correlati Tre persone morte in un solo giorno. “Profondo dolore, hanno fatto la storia del nostro paese”Cantagallo (Prato), 9 marzo 2026 – Una giornata di profondo cordoglio per la comunità di Cantagallo. Leggi anche: Referendum, il diritto è sotto attacco anche nel nostro Paese: così si può essere partigiani oggi