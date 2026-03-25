È stato avviato alla residenza per anziani Fontenuovo un progetto sperimentale intitolato “Anziani e Bambini Insieme”, promosso dal Comune e ideato da una studentessa nell’ambito della sua tesi di laurea in Politiche e Servizi Sociali. Il progetto prevede scambi di esperienze tra bambini e anziani, con l’obiettivo di favorire momenti di condivisione e di crescita reciproca.

Ha preso il via alla residenza per anziani Fontenuovo, il progetto sperimentale “Anziani e Bambini Insieme”, promosso dal Comune e ideato da Teresa Spataro nell’ambito della sua tesi di laurea magistrale in Politiche e Servizi Sociali. L’iniziativa nasce dall’esperienza quindicennale del progetto ABI – Anziani e Bambini Insieme di Unicoop Piacenza ed è stata adattata al contesto perugino con l’obiettivo di promuovere relazioni intergenerazionali, contrastare la solitudine degli anziani e favorire nei bambini lo sviluppo di empatia e capacità relazionali. Il percorso prevede 12 incontri settimanali, con attività ogni martedì della durata di circa un’ora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I bambini portano luce e colore agli anziani. Scambi di esperienze: così si cresce

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