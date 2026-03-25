Dopo un incidente avvenuto durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, una sportiva ha condiviso le sue condizioni di salute. Ha spiegato di avere una placca di titanio posizionata sotto l’occhio e di temere che la vista possa rimanere permanentemente offuscata. La caduta aveva attirato l’attenzione del pubblico e ora la donna ha fornito dettagli sulla sua situazione medica in un’intervista televisiva.

La sua caduta aveva lasciato col fiato sospeso l’intero Forum di Assago. Poco più di un mese dopo, Kamila Sellier ha raccontato alla tv polacca Dzien Dobry TVNi quali sono le sue reali condizioni dopo quel terribile incidente alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La lama di un pattino che le sfiora l’occhio e le provoca una profonda ferita, il volto sanguinante, poi il ricovero in ospedale e l’operazione per ricomporre la frattura all’ osso zigomatico. “Ho una placca di titanio impiantata nell’ orbita oculare, sotto l’occhio e la mia vista potrà rimanere per sempre offuscata “, ha spiegato la pattinatrice polacca di short track, confessando quindi le conseguenze della caduta, potenzialmente terribili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho una placca di titanio sotto l’occhio e la mia vista potrà rimanere per sempre offuscata”: le conseguenze della caduta a Milano-Cortina

Articoli correlati

Lindsey Vonn rivela: "Ho rischiato l'amputazione" dopo la caduta a Milano-CortinaAGI - Lindsey Vonn ha rivelato in un video pubblicato su Instagram di aver rischiato l’amputazione dopo il grave incidente subito alle Olimpiadi di...

Sigfrido Ranucci: «La bomba sotto casa, il telefono sotto controllo e le assenze come padre sono il prezzo da pagare per consegnare al mondo una società migliore. La crisi con mia moglie? Nel privato ho le mie fragilità»Questa intervista a Sigfrido Ranucci sarà pubblicata sul numero 7 di Vanity Fair in edicola dal 4 febbraio 2026 Prego? «Me l’ha spiegata il mio...

Altri aggiornamenti su Ho una placca di titanio sotto l'occhio...

Argomenti discussi: La pista da bob di Cortina ha ingoiato altri due milioni di euro durante i Giochi: spuntano nuove voci di spesa; Alia Bitonci: Dobbiamo resettare dopo il Mondiale. Andare all’estero non può essere l’unica strada per crescere.

Placca di titanio nell'orbita dopo l'incidente shock a Milano Cortina, Kamila Sellier: La mia vista...L'atleta polacca parla dopo la caduta terribile sotto gli occhi di Arianna Fontana nelle Olimpiadi di Milano e Cortina ... tuttosport.com