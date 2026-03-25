Ho scoperto che l’alcol attutiva tutto Camuffavo bene la mia dipendenza ma i segni c’erano dal dimagrimento ai problemi intestinali Il primo passo per uscirne è smettere di vergognarsi | parla Giulia Boverio

Una donna ha raccontato di aver scoperto che l’alcol allevia ogni sensazione, nascondendo la sua dipendenza attraverso segnali visibili come perdita di peso e problemi intestinali. Ha spiegato che il primo passo per affrontare il problema è smettere di vergognarsi e chiedere aiuto. Il suo racconto evidenzia come il consumo di alcol possa diventare un elemento che anestetizza, rendendo difficile il riconoscimento della dipendenza.

L’alcol diventa una bestia capace di dominare, anestetizzando. E il percorso per liberarsi dalla dipendenza è duro, ma affrontarlo è possibile. Di questa tematica parla Giulia Boverio, ex volto Disney, protagonista del podcast Fuori dal buio di Luca Casadei. Nel libro Figli del buio, il volto del programma Quelli dell’Intervallo spiega cosa ha significato essere una baby star. Dice a Repubblica: “Ero una ragazzina qualunque, non avevo sogni particolari e neppure i miei genitori avevano ambizioni per me. È stata quasi come mandarmi a una festa”. Una popolarità che lei riconosce quando le persone la fermano per strada perché, al tempo, i social non esistevano e allora Boverio tendeva a “minimizzare”: “Non volevo essere percepita come diversa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho scoperto che l’alcol attutiva tutto. Camuffavo bene la mia dipendenza ma i segni c’erano, dal dimagrimento ai problemi intestinali. Il primo passo per uscirne è smettere di vergognarsi”: parla Giulia Boverio Articoli correlati Leggi anche: Figli del buio: Giulia Boverio racconta la dipendenza e la fragilità di una generazione L'alcol non perdona, quando un solo bicchierino può riaccendere la dipendenza e come trovare aiuto a uscirne a PalermoC’è un gesto che sembra innocuo, quasi dovuto: il calice alzato a mezzanotte, il brindisi di Capodanno che “tanto è solo per festeggiare”.