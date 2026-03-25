È stata inaugurata presso l’AMIGDALAB Art Space a Roma una mostra personale dedicata all’artista Luigi Bellinzoni, intitolata

Cosa: Mostra personale HEAD. Sognogrammi d’Inchiostro fossile di Luigi Bellinzoni. Dove e Quando: AMIGDALAB Art Space, Via Tirso 76, Roma; dal 27 marzo al 3 maggio 2026. Perché: Il ritorno sulla scena artistica di un autore poliedrico con un’indagine ossessiva e visionaria sulla testa umana, accompagnata da una performance gastronomica del Codice OBIC. Il ritorno di Luigi Bellinzoni tra archetipi e modernità. Roma tiene a battesimo un nuovo polo della sperimentazione culturale: apre in Via Tirso AMIGDALAB Art Space, una “capsula performativa” concepita come laboratorio di idee, mostre e talk. Per l’inaugurazione di questo spazio, il curatore Gianluca Marziani presenta HEAD. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - HEAD. Sognogrammi d’Inchiostro Fossile: la genesi di Luigi Bellinzoni

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