L'ultima gara di slalom della stagione si è conclusa con la vittoria di Haugan, che ha conquistato il suo primo successo stagionale. A McGrath, l'atleta ha ottenuto la vittoria della Coppa del Mondo di specialità. Nella stessa competizione, un'altra atleta è arrivata a pochi decimi dalla top10, mentre un'altra ha vissuto un passaggio emotivo tra lacrime di delusione olimpica e lacrime di gioia per il traguardo raggiunto.

Dalle lacrime per la delusione olimpica a quelle di gioia per la conquista della sua prima coppa di slalom della carriera. Il norvegese Atle Lie McGrath scaccia via gli incubi e riesce a vincere la tanto ambita sfera di cristallo. Ha tremato anche in quest’ultimo slalom della stagione, forse attanagliato dalla pressione e dalla tensione, ma i suoi rivali non ne hanno approfittato, su tutti l’amico Lucas Pinheiro Braathen che ha clamorosamente inforcato dopo poche porte nella seconda manche. Bellissimo l’abbraccio al traguardo proprio tra il brasiliano ed il norvegese, cresciuti insieme e che hanno condiviso tutta la loro carriera fin dalle gare giovanili. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Haugan vince l’ultimo slalom della stagione, a McGrath la Coppa del Mondo di specialità. Sala sfiora la top10

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