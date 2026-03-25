A Hafjell, sulla neve, si è conclusa una gara di sci con una vittoria netta di Haugan, che ha stabilito un nuovo record nella seconda manche. Loic Meillard, invece, ha perso il vantaggio accumulato nelle fasi iniziali della competizione.

La neve di Hafjell ha consegnato un verdetto netto: Timon Haugan si è imposto con una seconda manche da record, mentre Loic Meillard ha svanire il vantaggio iniziale. Mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 15:48, la gara dello slalom maschile si è conclusa con risultati che hanno ridisegnato le gerarchie della stagione in corso. Il vincitore assoluto è stato Haugan, capace di recuperare posizioni dopo una partenza timida per poi dominare completamente la seconda discesa. Al contrario, l’ex leader Meillard ha subito un crollo improvviso nella fase finale, lasciando sul ghiaccio oltre un secondo di distacco rispetto al nuovo campione del giorno. L’ascesa trionfale di Haugan. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Haugan trionfa a Hafjell: record nella seconda manche

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