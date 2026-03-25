È stato rilasciato il trailer ufficiale della nuova serie reboot di Harry Potter, annunciando anche la data di uscita. La serie, basata sui libri di J.K. Rowling, si prepara a essere uno dei progetti televisivi più attesi e discussi degli ultimi tempi. La produzione è in fase avanzata e la data di debutto è stata comunicata attraverso il trailer.

La nuova serie reboot di Harry Potter si prepara a diventare uno dei progetti televisivi più ambiziosi degli ultimi anni. Dopo mesi di indiscrezioni e conferme frammentarie, arriva ora, grazie al primo trailer, l’attesa data d’uscita: il periodo di Natale 2026. Nel trailer, che è a dir poco entusiasmante, ci viene anticipato l’arrivo di Harry a Hogwarts e ci vengono mostrati anche alcuni professori. Non mancano riferimenti alle difficoltà vissute dal protagonista prima della svolta. A delimitare la timeline per primo era stato Casey Bloys, CEO della piattaforma, che in un’intervista mesi fa aveva confermato come il progetto sia ormai entrato in una fase avanzata. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Harry Potter, il trailer svela la data: quando arriva davvero la serie evento

Articoli correlati

Harry Potter, ora sappiamo quando esce il primo trailer della serie HBOWarner e HBO hanno diffuso in rete una nuova immagine del protagonista in divisa da Quidditch e con il celebre numero 7, ma ha anche rivelato quando...

Leggi anche: Harry Potter, il ritorno a Hogwarts è ufficiale: HBO svela la prima immagine della serie

Tutto quello che riguarda Harry Potter

Temi più discussi: Harry Potter tra quidditch e mantello, ecco la prima immagine della serie da Hogwarts; Harry Potter, ora sappiamo quando esce il primo trailer della serie HBO; HBO rilascia il primo sguardo della serie di Harry Potter, trailer teaser atteso domani; Harry Potter, ecco la prima foto ufficiale della serie! Domani il primo trailer?.

Harry Potter, il trailer ufficiale della serie HBO è qui!Svelato il primo trailer della serie reboot di Harry Potter, l'atteso progetto targato HBO che farà rivivere il maghetto di Hogwarts. bestmovie.it

Harry Potter: La magia è tornata nel primo trailer ufficiale della Serie TVDopo averlo annunciato con una prima foto dal set, HBO ha diffuso il primissimo trailer della serie basata sulla saga di Harry Potter, in arrivo a Natale 2026: ecco cosa ci aspetta. comingsoon.it

Il primo trailer della serie tv su Harry Potter di HBO x.com

Ci siamo! HBO ha condiviso il primo magico trailer della serie basata sui libri di #HarryPotter e ha svelato anche la trama ufficiale e quando uscirà! Scoprite tutto qui - facebook.com facebook