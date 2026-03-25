Un attore che interpreterà il Professor Severus Piton ha denunciato di aver ricevuto minacce di morte. Le autorità hanno rafforzato le misure di sicurezza sul set, che è stato messo sotto sorveglianza immediatamente dopo la segnalazione. Il primo teaser del progetto è stato pubblicato poche ore prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

Paapa Essiedu, che interpreterà il Professor Severus Piton, ha denunciato le minacce di morte ricevute, set blindato dalla sicurezza a poche ore dal lancio del primo teaser. Mentre i fan sono impegnati nel conto alla rovescia per il lancio del primo teaser della serie su Harry Potter, in arrivo nelle prossime ore, il set viene "blindato" con misure di sicurezza eccezionali per proteggere il cast, in particolare l'interprete di Severus Piton Paapa Essiedu, dopo le minacce di morte ricevute. L'attore avrebbe, infatti, rivelato di aver ricevuto messaggi razzisti e minacce dopo essere stato scelto per il ruolo del Professor Piton. Nei film del franchise a interpretare il personaggio era l'attore Alan Rickman. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter, è allarme: misure di sicurezza eccezionali dopo le minacce di morte a un attore

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