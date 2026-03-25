A San Giovanni, nel pomeriggio del 23 marzo, un uomo si è presentato a domicilio spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri. Durante l'incontro, sono stati sottratti oro e gioielli a un residente, mentre in città proseguono quotidianamente episodi di truffe e furti, tra cui un furto con utilizzo di un'auto di proprietà del padre della vittima.

La vittima ha consegnato oro e gioielli ad un sedicente maresciallo dei carabinieri che si è presentato presso l'abitazione di viale Raffaello Sanzio. Sui fatti indaga l'Arma Non si ferma la lunghissima scia di truffe che quotidianamente continua a colpire la città. L'ultimo episodio in ordine di tempo è quello avvenuto nel pomeriggio del 23 marzo quando un sedicente maresciallo dei carabinieri si è presentato sulla porta di un residente del rione di San Giovanni, facendosi consegnare oro e gioielli in gran quantità. L'ennesima truffa è andata in scena con modalità che da tempo non erano presenti nelle cronache sul fenomeno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - "Hanno fatto una rapina con l'auto di suo padre": non si ferma la scia di truffe, a San Giovanni portati via oro e gioielli

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