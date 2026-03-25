L’agente del calciatore ha dichiarato che il suo assistito mira a conquistare la seconda Champions League e a portare la squadra a ottenere risultati importanti in questa competizione. La volontà del calciatore di vincere di nuovo il trofeo europeo è stata comunicata attraverso questa affermazione ufficiale. Nessun altro dettaglio o commento è stato reso noto in merito alla strategia o alle prossime mosse.

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© Calcionews24.com - Hakimi, parla l’agente: «Il suo obiettivo è vincere la Champions League per la seconda volta e trascinare la squadra»

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