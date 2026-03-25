Sei persone coinvolte in un episodio di guerriglia urbana davanti alla Stazione Centrale di Milano il 22 settembre scorso, al termine di un corteo Propal. Nei giorni successivi, sono state emesse ordinanze di custodia cautelare nei loro confronti. I manifestanti hanno dichiarato che la protesta era motivata da rabbia o da un'azione difensiva, e si sono difesi in merito alle accuse.

Sei manifestanti si sono difesi davanti alla gip Giulia D'Antoni. La guerriglia era scoppiata lo scorso 22 settembre al termine di un corteo Propal Una protesta “per rabbia” o “un’azione a difesa”. Con queste parole si sono difesi i sei manifestanti che nei giorni scorsi erano stati raggiunti da un'ordinanza per la guerriglia urbana divampata davanti alla Stazione Centrale di Milano lo scorso 22 settembre (al termine di un corteo Propal). Sottoposti all'obbligo di firma, al divieto di dimora o di uscire nelle ore serali gli attivisti devono rispondere (a vario titolo) di resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi, lesioni e interruzione di pubblico servizio sono stati sentiti dalla gip Giulia D'Antoni nella mattinata di mercoledì 25 marzo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Guerriglia davanti alla Centrale, i manifestanti: "Una manifestazione per rabbia"

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