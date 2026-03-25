Il Pakistan ha proposto ufficialmente di ospitare un incontro tra Iran e Stati Uniti, mentre le tensioni tra i due paesi continuano a salire. Nel frattempo, si è diffuso un ultimatum di cinque giorni, considerato da alcuni come improvvido e ambiguo. La situazione rimane complessa e in evoluzione, senza che siano stati definiti dettagli sui prossimi sviluppi.

Il Pakistan si è offerto ufficialmente come sede per mediare tra Iran e Stati Uniti mentre questi ultimi nel frattempo hanno trasmesso a Teheran 15 punti di un possibile accordo, che Trump decanta come più che positivo per il suo Paese, aggiungendo che la base è che Teheran non sviluppi un’arma nucleare. Inevitabile il gioco delle parti, con Trump che dichiara che è stata Teheran a contattarlo e la controparte che nega ogni contatto e ironizza sul fatto che l’America stia negoziando con se stessa. Ambedue vogliono far vedere di essere in una posizione di forza, tale da imporre le proprie condizioni. Trattativa difficile anche per la scadenza ravvicinata, cinque giorni, imposta dall’improvvido presidente americano. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Guerra Iran: l’improvvido e ambiguo ultimatum di cinque giorni

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