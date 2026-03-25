guerra e rincari allarme della cia

Negli ultimi mesi, i costi nel settore agricolo sono aumentati significativamente a causa degli effetti della guerra. L'incremento delle spese riguarda soprattutto i materiali e i carburanti, influenzando direttamente i bilanci delle aziende agricole locali. Questo scenario rischia di compromettere la stabilità di interi comparti produttivi, con ripercussioni sulle attività e sui posti di lavoro.

La guerra torna a farsi sentire anche nei campi. Non solo sui mercati internazionali, ma direttamente nei bilanci delle aziende agricole del territorio, dove l’impennata dei costi rischia di mettere in discussione la tenuta di un intero comparto. A lanciare l’allarme è Cia-Agricoltori Italiani Imola, che segnala come il conflitto in Medio Oriente abbia innescato un aumento significativo dei prezzi di gasolio, fertilizzanti e mezzi tecnici, proprio nel momento più delicato dell’annata. Un mix che pesa sulle scelte delle imprese, impegnate in queste settimane tra semine, concimazioni, trapianti e gestione di frutteti e vigneti. "L’aumento... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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