L'islandese, arrivato con grandi aspettative, mostra qualità tecniche ma fatica a mantenere continuità nelle prestazioni. La Fiorentina continua a monitorare la sua evoluzione, consapevole che il rendimento attuale non rispecchia ancora le potenzialità annunciate. La società attende segnali di stabilità e miglioramenti per valutare eventuali ulteriori investimenti nel giocatore.

Gud, l’accendiamo? La ricerca continua dell’esplosione del talento di Albert Gudmundson a Firenze è ormai diventata una specie di tormentone. La motivazione è chiara: i numeri ci sono, ma le aspettative su un giocatore con le sue qualità sono sempre alte in ogni gara, su ogni pallone. E allora nella parte finale di questa stagione una delle missioni sarà proprio quella di accendere il numero 10 viola che nei sogni continua a essere quello visto al Genoa, ma nella pratica non ha mai trovato la stessa continuità e centralità. Tocca alla squadra nel suo complesso metterlo nelle condizioni migliori per alzare il livello, però anche allo stesso calciatore trovare quel guizzo che è nelle sue corde, ma che in viola è stato visto solo a intermittenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gudmundsson, talento a singhiozzo: la Fiorentina aspetta il vero Albert

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