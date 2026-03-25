Il distaccamento Flaminio della Guardia Nazionale Ambientale annuncia un incontro aperto alla cittadinanza che si terrà sabato 28 marzo 2026 alle ore 16:00 presso il Co-Working Joysana in via Flaminia Ternana 446, dotato di parcheggio privato gratuito. La riunione ha l’obiettivo di fornire informazioni sulle attività di tutela del territorio, dei boschi e della fauna svolte dai volontari che fanno parte della squadra.

L'appuntamento rappresenta un'occasione concreta per conoscere da vicino la Guardia Nazionale Ambientale, organizzazione di volontariato attiva su tutto il territorio nazionale che da anni opera in prima linea nella protezione dell'ambiente, nella tutela degli animali e nella promozione della sostenibilità. Nel corso della serata i partecipanti potranno approfondire le modalità di intervento dell'associazione nelle emergenze ambientali — incendi, alluvioni e inquinamento — al soccorso degli animali in difficoltà, che siano selvatici o domestici, fino alle attività quotidiane di monitoraggio e presidio del territorio.... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Guardia Nazionale Ambientale, Narni: “Volontari in prima linea per la tutela del territorio, dei boschi e della fauna”

Articoli correlati

I dentisti del territorio volontari in prima lineaIl dottor Massimo Roncalli, vicepresidente dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Monza e Brianza guiderà tutti i servizi di...

Vibo Valentia: Comune e volontariati in campo per un nuovo controllo ambientale e tutela del territorio.Vibo Valentia ha dato il via a un’inedita collaborazione tra Comune e associazione di volontariato per affrontare il problema del decoro urbano e...