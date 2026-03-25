Guai a cascarci! Le dimissioni pretese da Meloni sono solo uno spot pubblicitario

Una recente dichiarazione mette in discussione le dimissioni richieste da una leader politica, definendole come una mossa pubblicitaria più che un reale passo politico. La figura, ritratta in un’immagine insolita, sembra tentare di rafforzare la propria posizione attraverso questa operazione. Tuttavia, si sottolinea che le responsabilità politiche rimangono e che il governo in carica perde credibilità.

Giorgia Meloni in versione “Sea-Tiger” prova l’Operazione sottoveste, ma guai a cascarci: le responsabilità politiche non si cancellano con un po’ di schiuma, il suo governo è ormai senza credibilità. Basta farsi una domanda semplice: se avesse vinto il “Sì” al referendum la Meloni avrebbe preteso le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè? Li avremmo forse visti tutti insieme a festeggiare affacciati a qualche balcone o attovagliati ridanciani con davanti enormi bistecche al sangue appena scottate da mani esperte. Le dimissioni pretese sono invece soltanto uno spot pubblicitario, un diversivo a metà strada tra il classico “capro espiatorio” cui addossare la responsabilità della sconfitta ed un tributo postumo ad una intransigenza morale soltanto ostentata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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