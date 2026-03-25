Il Gruppo Hera ha annunciato investimenti per 2,1 miliardi di euro previsti nel 2025 nella regione Romagna. Nell'esercizio 2025, la società ha consolidato la propria crescita industriale e ha mantenuto una forte capacità di generare valore per i territori serviti. Questi dati sono stati comunicati nel rapporto ufficiale relativo all’ultimo anno fiscale.

Il bilancio approvato dal Cda segna un balzo del 20% negli interventi su ambiente e reti. Proposta una cedola da 16 centesimi per azione. Fabbri: "Accelerata industriale nonostante l'instabilità" Il Gruppo Hera archivia l'esercizio 2025 consolidando la propria crescita industriale e confermando una solida capacità di generare valore per i territori serviti. Il Consiglio di amministrazione, presieduto da Cristian Fabbri, ha approvato i risultati al 31 dicembre che evidenziano un utile netto per gli azionisti in aumento e un volume di investimenti che tocca il punto più alto nella storia della multiutility, superando la soglia del miliardo di euro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Gruppo Hera, pioggia di investimenti sulla Romagna: nel 2025 distribuiti 2,1 miliardi di euro

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