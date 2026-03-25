Gruppo Hera pioggia di investimenti sulla Romagna | nel 2025 distribuiti 2,1 miliardi di euro
Il Gruppo Hera ha annunciato investimenti per 2,1 miliardi di euro previsti nel 2025 nella regione Romagna. Nell'esercizio 2025, la società ha consolidato la propria crescita industriale e ha mantenuto una forte capacità di generare valore per i territori serviti. Questi dati sono stati comunicati nel rapporto ufficiale relativo all’ultimo anno fiscale.
Il bilancio approvato dal Cda segna un balzo del 20% negli interventi su ambiente e reti. Proposta una cedola da 16 centesimi per azione. Fabbri: "Accelerata industriale nonostante l'instabilità" Il Gruppo Hera archivia l'esercizio 2025 consolidando la propria crescita industriale e confermando una solida capacità di generare valore per i territori serviti. Il Consiglio di amministrazione, presieduto da Cristian Fabbri, ha approvato i risultati al 31 dicembre che evidenziano un utile netto per gli azionisti in aumento e un volume di investimenti che tocca il punto più alto nella storia della multiutility, superando la soglia del miliardo di euro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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