Grazie Giorgia ottimo comitato del No!

Dopo la vittoria del No al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, si osserva che senza il supporto di alcuni membri della maggioranza e di rappresentanti del Sì, il risultato sarebbe stato diverso. La vittoria è attribuibile anche a figure che, pur non sostenendo ufficialmente il posizione, hanno contribuito al risultato finale. La partecipazione di queste persone ha avuto un ruolo chiave nel risultato elettorale.

di Giuseppe Castro A valle dell’insperata vittoria del No al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, resta un dato politico difficilmente contestabile: senza il sostegno involontario della maggioranza e dei più autorevoli rappresentanti del Sì, il No con ogni probabilità non ce l’avrebbe fatta. I disastri della maggioranza nel sostenere il Sì al referendum sono stati molti, e spesso imbarazzanti. Il fronte del Sì ha oscillato di continuo tra due registri incompatibili: da una parte la promessa di una riforma razionale dell’ordinamento giudiziario, dall’altra una retorica da resa dei conti con le toghe “rosse”. Toni spesso patetici e sopra le righe che hanno finito per rafforzare la narrazione del No in difesa dell’indipendenza della magistratura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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