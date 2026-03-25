Gravina archeo tour | sulle tracce dell’antica Silvium
Domenica 29 marzo alle 10 si svolgerà Gravina Archeo Tour, un percorso che permette di esplorare le tracce dell'antica città di Silvium, una delle realtà più significative della regione della Peucezia. L'evento invita i partecipanti a scoprire i siti storici e archeologici legati a questa antica cività, offrendo un viaggio tra le testimonianze del passato.
Domenica 29 marzo – ore 10.00Gravina Archeo Tour: sulle tracce dell’antica SilviumUn itinerario affascinante alla scoperta di una delle realtà più rilevanti della Peucezia. Lasceremo il centro abitato per inoltrarci in un percorso extra moenia, tra natura e memoria antica. Attraverso sentieri fiancheggiati da muretti a secco raggiungeremo la collina di Petramagna, sede dell’acropoli della misteriosa SilbìonSidion, poi Silvium in età romana, ricordata dalle fonti classiche. Proseguiremo verso la suggestiva necropoli del Padre Eterno, immersa nello scenario rupestre della gravina di Botromagno: un paesaggio che custodisce tracce di civiltà millenarie. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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