Nel mondo dello sport italiano si registra un grave lutto con la scomparsa di una figura storica del Giro d'Italia. La perdita riguarda una persona che ha lasciato un segno importante nel corso delle edizioni della corsa ciclistica. La notizia è stata confermata dagli organizzatori e ha suscitato grande dolore tra gli appassionati.

Grave lutto nel mondo dello sport italiano. Il Giro d'Italia perde un suo vero e proprio pezzo di storia. Si è spento, infatti, all'età di 89 anni Carmine Castellano, direttore unico della corsa rosa dal 1993 al 2003. Avvocato nativo di Sorrento, alla professione forense ha preferito, a lungo andare, il fascino della bicicletta e l’adrenalina delle gare. La sua storia al Giro comincia nel 1974, quando conosce Torriani e si prende la responsabilità tecnica di organizzare la Tappa 8 di quell’edizione, da Potenza alla sua Sorrento, dove era nato nel 1937. Da quel momento non ha più lasciato la carovana, è diventato il referente per le tappe del sud Italia e dal 1989 ha preso in mano l’organizzazione dell’intera corsa, anche se fino al 1992 il direttore rimarrà Torriani. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Grave lutto nel mondo dello sport italiano: addio a un pezzo di storia del Giro d'Italia

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Tutto quello che riguarda Grave lutto

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