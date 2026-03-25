Il procuratore ha risposto alle dichiarazioni di un conduttore televisivo, chiedendogli di analizzare i dati prima di criticarlo, affermando di essere stato confutato dai fatti. Successivamente, ha annunciato che, dopo il risultato favorevole ottenuto in un referendum, è disposto a lasciar perdere eventuali cause legali, sottolineando di aver trovato soddisfazione nel risultato referendario.

“Dopo aver vinto il referendum in modo così chiaro, col Foglio sono pronto a voltare pagina. Non querelo, perché s ono stato ampiamente ripagato da questo risultato referendario “. Così il procuratore capo della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, risponde a Giovanni Floris, nella trasmissione DiMartedì (La7), chiudendo con fermezza il capitolo degli attacchi subiti nei mesi scorsi dal giornale diretto da Claudio Cerasa. Interpellato sulle parole pronunciate in passato ai giornalisti del Foglio (“dopo il referendum faremo i conti”), il magistrato ripete il senso di quella frase, respingendo ogni interpretazione intimidatoria: “Non era una minaccia, era in questo senso: poi avrò tempo di valutare le diffamazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gratteri replica a Porro: “Studia i numeri e le mappe prima di attaccarmi, sei smentito dai fatti”. Su La7

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Tutto quello che riguarda Gratteri replica

Argomenti discussi: Il Foglio ha scritto il falso. Ma c’è l’audio: sbugiardato Gratteri; Rispondo a Gratteri (e alla sua arroganza).