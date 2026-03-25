Un avvocato ha dichiarato di aver subito una campagna referendaria molto aggressiva e violenta. Ha aggiunto di essere stato frequentemente oggetto di attacchi mediatici intensi. La sua testimonianza si inserisce nel dibattito sulla riforma della giustizia e le modalità con cui sono stati condotti i confronti pubblici.

«È stata una campagna referendaria feroce e brutale, e sono stato spesso esposto alla gogna mediatica». Lo afferma, in un’intervista a La Stampa, il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. «Ho spalle larghe - aggiunge - e penso che oggi sia giusto guardare avanti: il passato è passato, e ora serve riportare il confronto su toni più seri e costruttivi, nell’interesse delle istituzioni e dei cittadini, che più di tutti, chiedono una giustizia effettivamente efficiente». «Questa riforma - prosegue Gratteri - era un atto di arroganza concepita per punire i magistrati ma i cittadini hanno percepito che toccava principi di fondo e non solo aspetti procedurali: per questo hanno scelto di difendere la Costituzione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gratteri e il referendum sulla giustizia: "Contro di me campagna feroce e brutale. Sono stato esposto alla gogna mediatica"

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