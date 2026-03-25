Nel Salento e nel foggiano si sono registrate forti grandinate nelle ultime ore, considerate tra le più intense degli ultimi tempi. Coldiretti Puglia segnala un calo delle temperature che potrebbe arrivare anche di 12 gradi nelle prossime ore. A partire dal nord, si prevede un peggioramento del tempo con maltempo di origine artica, che interesserà anche il sud Italia nella giornata di domani.

Nelle prossime ore, a partire dal nord, maltempo di origine artica. Nel sud Italia in particolare domani. Previsto calo delle temperature anche di 12 gradi e neve a quota collinare, 300 metri, in varie parti del Paese. —– Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: La grandinata killer ha colpito il Salento e la provincia di Foggia ha provocato danni ingenti alle coltivazioni in pieno campo, con perdite fino al 40% per gli asparagi in Capitanata. È un vero e proprio bollettino di guerra quello tracciato da Coldiretti Puglia dopo il violento evento atmosferico che ha interessato la provincia di Lecce e quella di Foggia, in particolare i comuni di San Marco in Lamis, San Severo e si è esteso fino a Lucera, colpendo in maniera irregolare i territori, ma causando danni pesanti alle produzioni pronte per la raccolta. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - “Grandinata killer” ieri su Salento e foggiano. Verso un calo delle temperature anche di 12 gradi Coldiretti Puglia

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