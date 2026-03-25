Al Teatro Santa Chiara di Borgo Ferrovia si è tenuto lo spettacolo “A piccoli passi”. L’evento ha coinvolto numerosi spettatori e ha presentato testimonianze e narrazioni sul tema del recupero e dell’inclusione sociale. La rappresentazione si è svolta in un’atmosfera intensa, offrendo un momento dedicato alla valorizzazione di questi percorsi.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa anche le parole di Walter Giordano, presidente dell’Associazione “Per Borgo Ferrovia”:“Siamo sempre ben lieti di ospitare associazioni che operano nel sociale. La nostra associazione è da sempre aperta e accogliente verso queste realtà. Questa domenica, inoltre, siamo pronti ad accogliere per la prima volta anche un’iniziativa di prevenzione medica gratuita”. Toccanti le dichiarazioni dei due ragazzi che seguono il percorso nella Casa Sulla Roccia, Francesco e Antonio, consapevoli che si può cadere, ma che ci si può anche rialzare più forti di prima. Lo spettacolo ha così rappresentato non solo un evento culturale, ma anche un messaggio di speranza e rinascita per tutta la comunità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Grande partecipazione per “A piccoli passi” al Teatro Santa Chiara

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