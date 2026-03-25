Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, si è discusso di un alterco tra Marco Berry e Nicolò Brigante, avvenuto nei giorni precedenti. In diretta, anche la giornalista Selvaggia Lucarelli ha commentato la lite, affermando che uno dei due sembra provare invidia nei confronti dell’altro.

Ieri sera durante la terza puntata del Grande Fratello Vip si è parlato anche dello scontro scoppiato qualche giorno fa tra Marco Berry e Nicolò Brigante, in diretta anche Selvaggia Lucarelli ha detto la sua. L'accanimento del gieffino contro l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto non poco discutere, in molti pensano che il ragazzo non meritasse i suoi insulti. Anche Cesara Buonamici lo ha criticato dicendo che non gli è piaciuto il suo atteggiamento. Al mentalista ha chiesto perché abbia insultato Nicolò Brigante, ha poi aggiunto: "Ok è giovane, bello e fisicato e con ciò? Si è divertito una serata con un bicchiere in più, che... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli sulla lite tra Marco e Nicolò: “Sembri invidioso”

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