Grande Fratello Vip | quanto ci piace la nuova clean era di Ilary Blasi?

Nella nuova stagione del Grande Fratello Vip, la conduttrice ha adottato uno stile più semplice e autentico, con un’immagine più pulita e riconoscibile. La trasmissione mostra una riduzione degli allestimenti e si concentra maggiormente sul volto e sulla personalità di chi conduce. La modifica estetica sembra essere accolta positivamente, con puntate che delineano un’identità più fresca e meno artificiale rispetto al passato.

Meno costruzione e più identità, il nuovo corso beauty della Blasi convince e puntata dopo puntata definisce un’immagine più pulita, fresca e perfettamente riconoscibile. C’è una parola che negli ultimi mesi è entrata con forza nel linguaggio beauty e moda, ed è clean. Non significa solo minimalismo, ma un’idea più precisa di immagine, fatta di sottrazione, equilibrio e scelte mirate che valorizzano senza sovraccaricare. Una tendenza che dalle passerelle è arrivata rapidamente alla televisione e che oggi trova in Ilary Blasi (con stupore di molti) una delle sue interpreti più convincenti. Nella terza puntata del Grande Fratello Vip la conduttrice prosegue su questa linea con sicurezza, senza deviazioni e senza il bisogno di sorprendere a tutti i costi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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