grande fratello vip pillole e vibratori dario il primo eliminato

Dario Cassini è stato il primo concorrente eliminato dal Grande Fratello Vip. La sua uscita dalla casa è avvenuta dopo essere stato coinvolto nel cosiddetto

Dario Cassini è il primo eliminato del Grande Fratello Vip dopo essere stato coinvolto nel pillola gate. Renato prima bacia appassionatamente Lucia e poi la nomina La terza puntata delGrande Fratello Vipè stata esilarante. Le discussioni sono state super trash e basate su oggetti che hanno creato discussioni. Tra pillole e vibratori della discordia la casa si sta dividendo in due fazioni e il pubblico si diverte nel vedere queste liti. Nel frattempo c’è stato anche ilprimo eliminato e si tratta di Dario Cassiniche in settimana non si è fatto apprezzare dal pubblico, a causa soprattutto di alcune uscite infelice. Tra tuttela frase rivolta contro Antonella Elia“tanto se io esco ho una famiglia fuori, degli amici, un figlio, lei no, è sola”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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