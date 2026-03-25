Ieri sera al Grande Fratello Vip, si è verificato un episodio tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Dopo che Renato ha deciso di nominarla, i due hanno avuto un confronto che ha generato tensione. In particolare, Renato ha espresso delusione nei confronti di Lucia, dicendole di aver passato un momento difficile a causa della sua scelta.

C'è stata un po' di tensione ieri sera tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi al Grande Fratello Vip dopo che lui l'ha nominata. La notte prima della terza puntata del reality i due si sono baciati appassionatamente nella casa più spiata dagli italiani, proprio per questo lei non si aspettava affatto che l'avrebbe nominata. Perché lo ha fatto? In diretta ad Ilary Blasi ha spiegato che era l'unico nome che si sentiva di fare a quel tavolo. Renato Biancardi non ha voluto nominare Raul, Adriana, Ibiza e Alessandra perché li considera come dei fratelli al Grande Fratello Vip. Finita la puntata la gieffina è apparsa molto delusa durante il confronto con il suo compagno di avventura. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, dopo il bacio Renato nomina Lucia e la delude: “Mi hai fatto passare male”

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