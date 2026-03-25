Nella casa del Grande Fratello Vip si sono verificati due eventi significativi in breve tempo. Nella notte è stato condiviso un bacio tra due concorrenti, mentre il giorno successivo uno di loro ha annunciato una nomination che ha sorpreso gli altri inquilini. La dinamica tra i partecipanti è cambiata drasticamente nel giro di poche ore, creando nuovi equilibri all’interno del reality.

Il ribaltone nella casa del GF Vip in poche ore. Prima la complicità, poi il gelo. In poche ore, dentro la casa del Grande Fratello Vip, tutto si ribalta: un bacio nella notte e, il giorno dopo, una nomination che spiazza tutti. E soprattutto lei. Cosa è successo tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo. La notte prima della puntata del 24 marzo, tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo era scattato un momento di avvicinamento. Un bacio, inatteso ma evidente, che aveva fatto pensare a un possibile nuovo equilibrio nella casa. Poi, però, la diretta cambia completamente lo scenario. La nomination che nessuno si aspettava. Quando Renato è stato chiamato a votare, la scelta ha lasciato tutti senza parole. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Grande Fratello Vip, dal bacio alla nomination choc: ‘Mi hai tradita davanti a tutti’

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